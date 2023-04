Rio Branco vence o Humaitá e fica perto da disputa do segundo turno

O Rio Branco venceu o Humaitá por 2 a 1 na noite desta terça, 4, no Florestão, e deu um passo decisivo para chegar ao segundo turno do Campeonato Estadual. Marllon e Dunha anotaram os gols do Estrelão enquanto Alesson marcou para o Humaitá.

Bem equilibrado

Rio Branco e Humaitá realizaram uma partida bem equilibrada desde o início. Aos 21, Alifi cruzou e Marllon abriu o placar e o Estrelão foi para o intervalo em vantagem.

Na volta para a segunda etapa, Alesson empatou o confronto após uma falha da defesa do Rio Branco.

Com um jogador a mais, o Rio Branco encaixou um contra-ataque e Dunha fez 2 a 1 definindo o placar.

Diego expulso

O zagueiro Diego, do Humaitá, recebeu um cartão amarelo, por reclamação, no primeiro tempo. Antes da bola rolar no segundo tempo, Diego voltou a reclamar do árbitro Julian Negreiros e acabou recebendo o segundo amarelo e sendo expulso do confronto.

Expulsos depois do fim

Uma pequena confusão ocorreu depois do apito final da partida. O volante Dudu, do Humaitá, e o atacante Marllon, do Rio Branco, foram expulsos.

Classificação do grupo A

1º Humaitá 9 Pts

2º Independência 9 Pts

3º Rio Branco 9 Pts

4º Plácido de Castro 6 Pts

5º Adesg 3 Pts

6º Andirá 0 Pt

Próximos jogos

Náuas x Atlético

São Francisco x Galvez

No sábado, 8, a partir das 15 horas, no Florestão