Rio Iaco começa a subir mais uma vez na região de Nova Olinda e preocupa Sena Madureira

O radialista Jota Cavalcante divulgou um vídeo no Canal Zap neste domingo (2/4), onde informa que o Rio Iaco começou a subir mais uma vez. Um morador do seringal Nova Olinda, que fica localizado nas cabeceiras do Iaco, enviou imagens mostrando a situação do rio.

“Me deparei com o rio enchendo novamente. Encheu um metro e não deu sinal de vazante, o que não é bom para Sena Madureira, que lá já teve uma baixa expressiva neste domingo. Se não vazar bem rápido em Sena, essa água que está chegando lá poderá se espelhar por dentro da cidade mais uma vez”, prever o morador.

De acordo com ele, o rio voltou a encher o equivalente a um metro, na região de Nova Olinda, o que preocupa a população de Sena Madureira, onde as águas que já afetaram cinco bairros da cidade começaram a baixar neste domingo.