Rio Juruá segue subindo e se aproxima da cota de transbordamento; confira a medição

O alto volume de chuvas que caiu sobre Cruzeiro do Sul na última semana resultou na elevação do nível do Rio Juruá, no município. Na última medição feita nesta terça-feira (11), o afluente registrou a marca de 12,79 metros.

O rio aumentou 49 centímetros nas últimas 24 horas. Na segunda-feira (10), havia registrado 12,24m.

A cota de alerta em Cruzeiro do Sul é de 11,80m e a de transbordo é de 13m.

A Defesa Civil Municipal alerta para o aumento do Rio Juruá nos próximos dias, devido às fortes chuvas que tem caído nas cabeceiras dos rios e igarapés da região.