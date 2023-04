Rio Juruá segue subindo em Cruzeiro do Sul e primeira família é retirada de casa

O nível do Rio Juruá continua subindo em Cruzeiro do Sul. Na medição feita pela Defesa Civil do Município, o afluente registrou 13,58 metros. A primeira família já foi retirada de casa e levada para um abrigo.

O afluente ultrapassou em 58 centímetros a cota de transbordo, que é de 13 metros em Cruzeiro do Sul.

- Publicidade-

Ao todo, cinco bairros já foram atingidos pelas águas, o primeiro a ser inundado foi o bairro Lagoa. A Defesa Civil e o Corpo de bombeiros estão nos bairros realizando vistorias para verificar as áreas de risco.

Imagem: Defesa Civil de Cruzeiro do Sul Imagem: Defesa Civil de Cruzeiro do Sul

Porto Walter

Em Porto Walter o Rio Juruá chegou a ultrapassar a cota de alerta, que é de 10 metros. Na tarde da última quarta-feira (12), marcou 10,8m.

Já na medição feita às 06h desta quinta-feira (13), o afluente apresentou 9,53 metros.

Quatro bairros foram atingidos pelas águas, são eles: