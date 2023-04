Rio Juruá volta a subir em Cruzeiro do Sul e previsão é de mais chuvas

Após as fortes chuvas que caíram sobre o Juruá, desde a última sexta-feira (07), em específico, sobre Cruzeiro do Sul, houve um acréscimo de 104mm na precipitação pluviométrica, o que resultou no aumento da força do Rio Juruá.

Na medição feita nesta segunda-feira (10), o Rio Juruá registrou a marca de 12,24m, ficando a menos de um metro da cota de transbordamento.

- Publicidade-

De acordo com a Defesa Civil Municipal de Cruzeiro do Sul a tendência é que o rio continue subindo nos próximos dias, já que a previsão é de mais chuvas.

Saiba mais: Chuvas aumentam no Acre a partir dessa semana; veja a previsão

No domingo (09), o nível do rio ultrapassou a cota de alerta, que é de 11,80 metros.