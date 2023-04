Roberto Carlos posta foto com ex-atriz da Globo e gera curiosidade em fãs

Em seu perfil no Instagram, Roberto Carlos publicou o registro de um abraço em Carla Camurati. “Esse encontro aconteceu no Teatro Municipal do Rio de Janeiro”, legendou.

“Que saudades Roberto! Foi um show muito especial”, comentou a artista. O evento aconteceu em novembro de 2015, quando o cantor gravou seu Especial de Fim de Ano da Globo. Camurati foi presidente da fundação que mantém o centenário teatro.

“Onde anda Carla Carmurati?”, questionaram alguns fãs do Rei. A atriz se tornou popular como ‘mocinha’ de novelas da Globo. Destacou-se nos papéis de Bebel (‘Livre para Voar’, 1984), Marília (‘Fera Radical’, 1988) e Aymée (‘Pacto de Sangue’, 1989).

A partir da década de 1990, passou a se dedicar ao cinema. Dirigiu o premiado ‘Carlota Joaquina’ (1995), marco da retomada das produções após a catastrófica gestão da cultura no governo de Fernando Collor.

Assinou outros longas prestigiados, a exemplo de ‘Copacabana’ (2001), com Marco Nanini. Vinte anos depois, dividiu com Mário Andrada a direção do documentário ‘8 Presidentes, 1 Juramento – A História de um Tempo Presente’, disponível no Globoplay e exibido na Globo como minissérie em janeiro de 2022.

“Carla Camurati é exemplo de artista. Nunca foi deslumbrada com o sucesso. Sempre com os pés no chão da estrada”, escreveu um admirador na página de Roberto Carlos. “Faz falta na TV”, opinou outro. O tempo tem sido um aliado da atriz e diretora: ela não aparenta ter 62 anos.

Uma seguidora do cantor chegou a cogitar algo a mais entre os dois. “Lindo casal, perfeito demais”, registrou. O cantor tem uma nova namorada, conforme revelou em coletiva de imprensa em março. A identidade dela tem sido mantida em sigilo.

No próximo dia 19, os sucessos de RC vão embalar sua cidade natal, Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. Ele fará um show especial para festejar os 82 anos. Há expectativa de que sua ‘amada amante’ seja apresentada ao público na data.