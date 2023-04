Rogério Ceni é demitido e Dorival Júnior é o novo técnico do São Paulo

O São Paulo já tem um novo treinador para a temporada 2023. O técnico Dorival Júnior será o novo comandante do clube para as disputas da Copa do Brasil, Brasileirão e Copa Sul-Americana.

Dorival Júnior chega a São Paulo amanhã, após ter aceitado a proposta para assinar contrato até o fim de 2024. O presidente do Tricolor, Julio Casares, se reuniu na última quarta-feira, em Florianópolis, e, nesta quinta, após o café da manhã, concluíram a negociação, conforme apurou a Gazeta Esportiva.

- Publicidade-

Dorival Júnior retorna ao São Paulo para suceder Rogério Ceni, demitido um dia antes mesmo após a vitória sobre A Academia Puerto Cabello, da Venezuela, pela Copa Sul-Americana.

Nova passagem pelo Tricolor

Em 2017, Dorival foi contratado pelo São Paulo com a missão de substituir o próprio Ceni, que, naquela época, vivia sua primeira experiência à beira do gramado. O trabalho não rendeu os frutos esperados e o ídolo deixou o comando após seis meses, com a equipe na zona de rebaixamento do Brasileirão.

Dorival, naquele ano, vinha de um trabalho elogiado no Santos, onde conquistou o vice da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, em 2015 e 2016, respectivamente. O técnico obteve sucesso e conseguiu livrar o Tricolor da degola, com o apoio de Hernanes.

Ao todo, o treinador comandou o São Paulo durante 40 jogos – 17 vitórias, 11 empates e 12 derrotas (cerca de 52% de aproveitamento). Depois dele, o clube emplacou uma sequência de técnicos: Diego Aguirre, André Jardine, Cuca, Fernando Diniz, Crespo e, por fim, Rogério Ceni.

Atual campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, Dorival estava desempregado desde sua saída do Flamengo, no fim de 2022, o que facilitou as negociações.