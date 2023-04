Rondônia recebe, pela primeira vez, o Seminário de Governança Municipal para Prefeitos e Gestores Públicos

A próxima parada da Caravana da Governança será em Porto Velho, Rondônia, no dia 28 de abril. Esta será a primeira vez em que o Seminário de Governança Municipal para Prefeitos e Gestores Públicos passará pelo Estado.

O evento está sendo organizado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade Rondônia (CRC-RO), com a Rede Governança Brasil (RGB) e com o Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance Público (IGCP).

O intuito do encontro é que os gestores municipais e os prefeitos tenham um dia de imersão, gratuito, com um conteúdo de altíssimo nível e que possam discutir boas práticas para melhorar e otimizar a gestão ao longo de seu mandato.

Na oportunidade, diversas autoridades irão palestrar sobre Governança. A primeira delas será o ministro do TCU e Embaixador da Rede Governança Brasil, Augusto Nardes, que discursa sobre Governança Pública Municipal: Transformando sua Administração.

Logo em seguida, será a vez do diretor de novos negócios do IGCP, Henrique Farinon, apresentar o Programa Nacional de Governança Pública (PRONAGOV), lançado no mês passado.

Logo depois, a superintendente da Controladoria Regional da União no Estado de Rondônia, Sônia Maria Mendes Moraes Silva, falará sobre o Papel da Auditoria Interna no fortalecimento da Governança.

E, ainda na parte da manhã, a coordenadora do Comitê para o Legislativo da RGB, Alzira Fernanda Brasil, dará mais detalhes sobre O que é Governança e quais são os seus mecanismos.

Na parte da tarde acontecem os talks shows. O conselheiro do CFC, Brunno Sitônio Fialho de Oliveira, por exemplo, mediará o debate, que começará com o diretor de Relações Institucionais da RGB, diplomata e coordenador do Comitê de Aprovação do PL da Governança, Almir Lima Nascimento, falando sobre Liderança.

Logo após, será a vez da coordenadora do Comitê ESG Público, Mariana Covre, palestrar sobre Estratégia.

E, assim que ela finalizar, o procurador federal e conselheiro do Conselho de Ética da RGB, Daniel Catelli, falará mais sobre Controle. Depois, eles farão um bate papo, uma espécie de mesa redonda, para discutir esses assuntos.

No meio da tarde, será a hora dos cases de sucesso! Neste momento, quem tomará a palavra será o controlador geral do município de Jaru (RO), Gimael Cardoso Silva.

Ele contará como foi a experiência da implantação da Política de Governança no município, com o apoio das mentorias da RGB.

Em seguida, o coordenador da Comissão Nacional de Governança nos Estados da RGB e controlador-geral do Estado de Rondônia, Francisco Lopes Fernandes Netto, irá palestrar sobre a Nova Lei de Licitações. Já no final do dia, acontece o pronunciamento do ministro do TCU, Augusto Nardes.

Inscrições

Vale lembrar que essa série de eventos já percorreu 6 estados brasileiros; e, nas duas últimas edições, realizadas em Minas Gerais e Sergipe, capacitou cerca de 1.000 mil agentes públicos, entre prefeitos e gestores municipais. É importante destacar também que as vagas são limitadas. Então, não perde tempo e já faz a sua inscrição.

Ah, todos os inscritos que acompanharem o evento, presencialmente ou por meio da plataforma designada durante a inscrição, receberão certificado de participação. Então, fique atento! Para se inscrever, acesse: https://www1.cfc.org.br/evento?QLT .

No evento, terá o sorteio de uma bolsa do MBA em Governança Pública da Escola Brasileira de Direito (Ebradi), e de alguns exemplares da cartilha “Governança Pública Municipal – Transformando sua administração”.

Esse encontro também conta com o apoio da Controladoria-Geral da União (CGU), da Fundação Brasileira de Contabilidade (FBC) e da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon).

SAIBA MAIS SOBRE O PRONAGOV:

O PRONAGOV é uma iniciativa do IGCP e tem como finalidade capacitar servidores, gestores públicos e cidadãos comuns para se tornarem agentes de governança.

O treinamento é gratuito e pode ser feito em qualquer lugar do Brasil, a qualquer hora, pela internet. Segundo o IGCP, até 2027, o programa pretende impactar 5 mil cidades e ter 10 mil agentes de governança formados em todos os estados brasileiros.

Para saber mais, acesse: www.pronagov.com.br. Lá, você ficará por dentro de todas as novidades e poderá encontrar duas opções: uma direcionada para a sociedade em geral fazer sua pré-inscrição – que é gratuita – e reservar sua vaga para se tornar um Agente de Governança.

E a outra opção é direcionada para os gestores públicos, que poderão fazer a sua pré-inscrição gratuita e reservar uma vaga para o Programa de Governança Municipal. Então, não fique fora dessa! As inscrições já estão abertas.

SERVIÇO:

7ª edição do Seminário de Governança Municipal para Prefeitos e Gestores Públicos

Data/horário: 28 de abril de 2023, a partir das 9h (horário de Brasília)

Local: Auditório do Tribunal de Justiça de Rondônia, localizado na Rua José Camacho, 585 Bairro: Olaria, Porto Velho, Rondônia