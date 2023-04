Rotam prende trio com armas de fogo, munições e recupera casa tomada por faccionados na Cidade do Povo

Francisco William, 20 anos, Ismael, 22, Geovane, 19, foram presos acusados de porte ilegal de armas de fogo e organização criminosa na noite desta terça-feira, 18, na quadra 20 do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações dos policiais militares do Grupo de Rondas Ostensivas Táticas Móveis (Rotam), do Batalhão de Operações Especiais (Bope), eles estavam em patrulhamento de rotina quando receberam uma denúncia que uma residência na quadra 20 teria sido tomada pelo trio.

De posse da denúncia, a guarnição foi até o endereço mencionado, realizou um cerco policial e encontrou os três indivíduos no local. Um deles, ao ver a PM entrando no local, correu e deixou a arma de fogo cair. Ao fazer uma revista minuciosa e aprofundada, os agentes de segurança encontraram atrás de um espelho na parede mais duas armas de fogo e muitas munições escondidas. Ao total foram encontradas duas pistolas 9 milímetros com 50 munições intactas e uma garrucha calibre 28 com um cartucho do mesmo calibre intactas.

Diante dos fatos, o trio recebeu voz de apreensão e foi conduzido para a Delegacia de Flagrantes (Defla), com as armas e munições, para adoção das medidas cabíveis.