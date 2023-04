“Rotina cansativa”, diz gari sobre a rotina na limpeza dos bairros no pós-alagação

A enchente do Rio Acre deixou mais de 40 bairros atingidos pelas Águas na capital. O nível do afluente chegou a marcar 17,72 metros, uma das maiores cheias já registradas na história do estado. Com o recuo das águas o cenário de destruição ficou pelas ruas e agora, as famílias iniciaram os cansativos processos de limpezas de suas casas para conseguir voltar aos seus lares.

Outros personagens importantíssimos nessa frente de limpeza são os garis, que estão vivendo uma árdua rotina de trabalho na limpeza das ruas, para que possam voltar novamente a ficarem trafegáveis.

A equipe do ContilNet conversou com o servidor da prefeitura Roniclei Nascimento. Ele conta que a rotina tem sido ajudar a população nesse difícil momento.

“A minha rotina está sendo todos os dias aqui nesse trabalho, ajudando a população e dando o nosso melhor para ajudar as pessoas que ficaram alagadas e agora sofrem mais ainda nesse processo de limpeza dos bairros”, conta.

A ruas do bairro da Base estão tomadas por uma grossa camada de lama e lixo, em nada parecem com as mesmas ruas em período anteriores à alagação. Roniclei fala que a sensação é de tristeza durante essa rotina diária.

“É muito triste ver a população desse jeito. Dou graças a Deus que não moro em uma área de alagamento, pois é muito difícil perder tudo. Nós estamos dando nosso melhor, mas é muito cansativa essa rotina, e estamos aqui para ajudar, não vamos desistir,” desabafa, o servidor.

Em Rio Branco, mais de 15,4 mil moradores tiveram que deixar suas casas por conta da cheia do Rio Acre.