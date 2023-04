Ruas do centro de Rio Branco serão interditadas durante show de Joelma; veja como fica o trânsito 

A cantora Joelma, Rainha do Calypso, tem show marcado no Acre no dia 1º de maio, em comemoração ao Dia do Trabalhador. A grande festa ocorre em frente ao Palácio Rio Branco, localizado no centro da capital.

O governo do Estado, acertou os últimos detalhes da estrutura do palco na manhã deste sábado (29). A expectativa é que a atração nacional traga um público superior a 10 mil pessoas. Em razão disso, os preparativos com os parceiros também foram alinhados. A Polícia Militar do Acre garantiu total segurança para as famílias que vão assistir ao show, contando também com segurança particular.

Quanto aos acessos, ele deverá ocorrer através de três portais, sendo dois pela Avenida Getúlio Vargas e um acesso pela Rua Benjamim Constant. Os representantes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) fizeram estratégias para o isolamento de algumas ruas no centro de Rio Branco. Na segunda-feira (01), a avenida Getúlio Vargas será isolada a partir do Memorial dos Autonomistas. O fluxo também será interrompido nas Ruas Benjamim Constant e Arlindo Leal.