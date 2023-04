Rumo ao 19ª Acampamento Terra Livre, delegação indígena do Acre viaja para Brasília

Neste sábado (22), a Delegação Indígena do Acre embarcou em direção ao Acampamento Terra Livre (ATL), que acontecerá dos dias 24 à 28 de abril, em Brasília, para participar de uma grande mobilização.

Atualmente, essa é uma das maiores mobilizações indígenas do país, que buscam visibilidade e também assegurar seus direitos. Este ano, atuam sobre a temática “O futuro indígena é hoje. Sem demarcação não há democracia!”

Essa viagem foi organizada pela Manxinerune Tsihi Pukte Hajene (MATPHA), uma organização sem fins lucrativos que assessora e desenvolve trabalhos juntos às comunidades indígenas do estado do Acre.

A mobilização conta também com o apoio da COIAB, CPI – Acre, com projetos através do COMIN, Fundo Casa Socioambiental, Amazon Watch, e o Fundo Brasil de Direitos Humanos.