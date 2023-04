Russa que mora no Acre e bomba no TikTok participa de podcast neste sábado

Neste sábado (28), a partir das 10h, a russa Aleksandra Shogenova será entrevistada pelo Podmermo, o recém criado podcast acreano, no canal do programa no Youtube.

A Russa no Acre, popularmente como Shogenova é conhecida nas redes sociais, é casada com um acreano e possui mais de 10 mil seguidores em uma plataforma de vídeos, onde brinca com a vida em um novo continente.

O podcast é comandado pelo jovem estudante de Jornalismo, Andriel Luy, vulgo @luymidia. Segundo o apresentador do Podmermo, a ideia é o compartilhar ambas as culturas.

“Será bem divertido, pois ela ainda está conhecendo a cultura da nossa região, e eu também quero conhecer a cultura da Rússia. Compartilharemos muitas coisas durante a conversa. A russa e toda nossa equipe está bem ansiosa pra este episódio”, afirma Luy.

O podcast será transmitido no canal do Podcast no Youtube