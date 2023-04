Sábado de sol, nuvens e chuvas fortes e pontuais em todo o Acre; confira na previsão do tempo

De acordo com o site O Tempo Aqui do metereologista Davi Friale, o leste e sul do Acre (microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira): terá predomínio de sol, nuvens e chuvas, em geral, passageiras e pontuais, mas que podem ser fortes em algumas áreas. A temperatura mínima varia entre 20 e 23ºC, e a máxima oscila entre 28 e 31ºC.

Já no centro e oeste do Acre (microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá): tempo instável, com sol, nuvens e chuvas, em geral, passageiras e pontuais, mas que podem ser fortes em algumas áreas. A temperatura mínima varia entre 21 e 24ºC, e a máxima, entre 28 e 31ºC.

O outono, em abril, ainda está no começo, mas as mudanças já começam a ser percebidas no clima do Acre. As chuvas diminuem, principalmente na segunda quinzena do mês, e as primeiras ondas polares já tendem a ser mais frequentes e fortes, podendo provocar temporais.

A temperatura mínima média oscila entre 20 e 22ºC e a máxima, entre 30 e 32ºC. Em Rio Branco, a menor temperatura registrada em abril foi 10,4ºC.

As chuvas mais intensas registradas neste mês, em 24 horas, foram em Cruzeiro do Sul, com 140,8mm, no ano de 1987, no dia 3, e em Rio Branco, com 129,2mm, no ano de 1985, no dia 19.

A probabilidade de enchentes e inundações causadas pelos principais rios do Acre, em abril, é baixa.

O primeiro fim de semana de abril será quente, com chuvas passageiras e pontuais, na maior parte do Acre, inclusive, em Rio Branco. Em alguns pontos, pode chover forte, com trovoadas, mas de forma passageira. No vale do Juruá, poderão ocorrer chuvas mais intensas.

A temperatura máxima, neste fim de semana, vai oscilar entre 30 e 33ºC e a mínima, entre 20 e 23ºC, em todos os municípios acreanos. Os ventos estarão soprando, entre calmos e fracos, geralmente, da direção sudeste e variações do sul e de leste.