Sabrina Sato abre a jogo sobre a vida após separação e diz como tem encontrado apoio para superar

Sabrina Sato e o ator Duda Nagle anunciaram separação no dia 21 de março após sete anos juntos. Eles tiveram uma filha, Zoe, de quatro anos. Um fã quis saber como está a cabeça da nos últimos tempos. A famosa colocou um sorriso no rosto para dizer que está contando com o apoio de sua família e amigos.

Sabrina Sato fala sobre encarar a vida após separação: “De forma otimista”. Imagens: Reprodução/Stories Instagram oficial da apresentadora.

“Iluminadas são as pessoas que me aguentam. Minha família, amigos, vocês. Todo mundo que me dá muito carinho e isso é muito importante. Eu tenho muita sorte de ser rodeada de pessoas amorosas”, desabafou ela, revelando ter ajuda também psicológioca. “Mas eu também procuro cuidar da minha cabecinha… fazendo análise, estudando muito. E além de cuidar da nossa cabeça”, declarou.

“Eu acho muito importante lembrar de cuidar do nosso espírito também. E ter em mente… Eu sou muito otimista. Se a gente tá passando por um período muito difícil, que não tá tão bom assim… Tudo vai melhorar. Sempre depois da tempestade vem o sol”, disse. Sobre manter a energia alta e a simpatia, ela entrega: “É algo que eu não preciso me esforçar, vem naturalmente. Eu sou muito feliz, muito grata à vida. É a forma como eu encaro tudo, de forma otimista. Eu reconheço tudo que eu batalhei, como eu trabalho, eu gosto do que eu faço, amo o dia a dia, o trabalho”, afirmou a famosa.