Saiba quais são os famosos mais procurados nas plataformas de conteúdo adulto

Com o sucesso que vender conteúdo adulto na internet vem gerando, muitos homens têm se aventurado. Aliás, até mesmo celebridades optam muitas vezes por criar conteúdo nas plataformas, como é o caso do empresário e modelo Erasmo Viana e do ex-Carrossel e namorado da Tati Zaqui, Thomaz Costa.

Ambos possuem perfis na Privacy e fazem grande sucesso por lá, sendo os homens mais cobiçados da plataforma, com muitos assinantes e faturamentos altíssimos.

Eles vendem conteúdo explícito, sem tabus e fazem fotos e vídeos personalizados.

Erasmo Viana conta com quase 100 mídias na plataforma e está por lá através do perfil @erasmo. A assinatura para acompanhar de pertinho o que ele posta custa R$79,90 por mês e ainda há a opção de planos para 3 ou 6 meses.

Já o Thomaz, está na Privacy através do perfil @Thocostaoficial. Para ter acesso a todo conteúdo inédito dele, é só realizar a assinatura mensal que custa R$89,90.

MC Mirella revela faturamento milionário com plataforma de conteúdo adulto

MC Mirella revelou seu faturamento milionário com plataforma de contéudo adulto. Em entrevista ao Podcast Creator, nesta terça-feira (14), a funkeira contou que recebeu 2 milhões de reais na Privacy.

Após várias perguntas, o assunto venda de conteúdo adulto surgiu, e durante a entrevista, a Privacy entregou um kit de criadora para a Mirella com cropped, camiseta, moletom e o tão cobiçado troféu de faturamento. No momento da entrega, a funkeira se surpreendeu quando descobriu que ela faturou mais do que imaginava em menos de um ano com a plataforma.