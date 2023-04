Saiba quanto ganha uma babá de filhos de supercelebridades

Diante das últimas polêmicas sobre a participação de babás na criação de filhos pequenos, a coluna LeoDias apurou e descobriu quanto elas costumam receber de salário, caso trabalhem para a família de celebridades do mais alto nível.

Este espaço descobriu que, há pouco tempo, uma babá dos filhos de uma influenciadora famosa, que mora no Rio de Janeiro, recebia R$ 20 mil por mês para cuidar das crianças.

Se essa for uma média do mercado, dá pra imaginar que quanto mais babás, maior o gasto da família. Virginia e Zé Felipe, por exemplo, têm quatro babás, duas para cada filha.

Outros famosos que também contam com a ajuda dessas trabalhadoras são o casal Gio Ewbank e Bruno Gagliasso, assim como Maíra Cardi e Arthur Aguiar.

Presentes além do salário

Por trabalharem para famílias com grande possibilidade financeira, as babás também podem ganhar presentes com valores que vão bem além do que um salário mensal pagaria.

A babá de Sophia, filha de Maíra Cardi e Arthur Aguiar, por exemplo, já foi presenteada com uma casa nova e um carro, avaliado em R$ 100 mil na época.

Em outros casos, as trabalhadoras chegam a acompanhar as famílias durante viagens nacionais e internacionais. Além de serem pagas por estarem trabalhando, elas também têm a experiência de conhecer novos lugares.