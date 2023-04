Saiba quem é o homem que saiu do porta-malas do carro de Ronaldo

Um homem misterioso chamou a atenção da web ao sair do porta-malas do carro de Ronaldo Fenômeno na garagem do Arena Independência nesse domingo (24/4). De acordo com o ex-jogador e dono do Cruzeiro, era o único lugar que dava para levá-lo até o local.

“O agente da Celina é gigante, e um dos convidados foi para o porta-malas. Éramos sete passageiros em um carro com capacidade para até cinco pessoas. A Celina, inclusive, estava no meu colo”, contou à coluna Leo Dias. Mas a pergunta que ficou foi: quem é o tal homem que saiu do porta-malas de Ronaldo?

Márcio Souza é um modelo brasileiro, natural de São Paulo, que faz sucesso nas passarelas internacionais. Ele é formado em biologia, mas decidiu seguir a carreira de modelo após completar a graduação. Hoje, ele é agenciado pelo mesmo agente de Celina Locks, noiva de Ronaldo, o manager de moda Miguel Crispim.

Nas redes sociais, o paulista criado em Belo Horizonte mistura fotos de trabalhos com cliques do dia a dia em lugares que passa, como a Times Square e o Lincoln Center Theater.