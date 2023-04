Saiba quem são as 10 pessoas mais ricas do mundo; todas são homens

A revista Forbes divulgou, nesta terça-feira (4/4), a lista das pessoas mais ricas do mundo. Todos os 10 primeiros colocados são homens, e a metade deles é da área da tecnologia. O mais rico do planeta é o empresário francês Bernard Arnault, presidente do grupo LVMH — maior empresa de artigos de luxo, que inclui as famosas marcas de moda e cosméticos Louis Vuitton e Sephora. Ele acumula patrimônio de U$ 211 bilhões.

Logo em seguida vem Elon musk, com US$ 180 bilhões. O bilionário é fundador da SpaceX, CEO da Tesla, vice-presidente da OpenAI, fundador e CEO da Neuralink; co-fundador e presidente da SolarCity e proprietário do Twitter. Uma mulher aparece na 11ª posição. O posto é ocupado por Francoise Bettencourt Meyers, neta do fundador da L’Oreal.

Confira o ranking dos dez homens mais ricos do mundo:

Bernard Arnault

O empresário francês Bernard Arnault ultrapassou Elon Musk como homem mais rico do mundo em dezembro de 2022. Neste ano, ele manteve o posto na lista da Forbes. Bernard Arnault supervisiona o império LVMH de 75 marcas de moda e cosméticos. Em janeiro de 2021, a LVMH adquiriu a joalheria americana Tiffany & Co por $ 15,8 bilhões, considerada a maior aquisição de marca de luxo de todos os tempos, segundo a revista norte-americana.

(foto: ERIC PIERMONT / AFP)

Elon Musk

Elon Musk cofundou seis empresas, incluindo a fabricante de carros elétricos Tesla, a produtora de foguetes SpaceX e a startup de túneis Boring Company. Ele tem cerca de 23% da Tesla entre ações e opções, mas empenhou mais da metade como garantia para empréstimos. A SpaceX, fundada em 2002, vale US$ 127 bilhões e quadruplicou seu valor em três anos.

(foto: Angela Weiss / AFP)

Jeff Bezos

Jeff Bezos é fundador da empresa de comércio eletrônico Amazon, do jornal The Washington Post e da Blue Origin, uma empresa aeroespacial que desenvolve foguetes; ele voou brevemente para o espaço em julho de 2021. Ele tem patrimônio de US$ 114 bilhões.

(foto: Mandel Ngan/AFP)

Larry Ellison

Com fortuna de US$ 107 bilhões, Larry Ellison é presidente, diretor de tecnologia e cofundador da gigante de software Oracle. De acordo com a Forbes, a empresa de tecnologia cresceu por meio de aquisições constantes de empresas de software: a maior foi de US$ 28,3 bilhões para a empresa de registros eletrônicos de saúde Cerner em 2021.

Larry Ellison (foto: Divulgação/Jamel Toppin/Forbes)

Warren Buffett

Com patrimônio de US$ 106 bilhões, o investidor Warren Buffett é considerado um dos mais bem-sucedidos de todo os tempos, sendo conhecido como “Oráculo de Omaha”. Buffett dirige a Berkshire Hathaway, dona de dezenas de empresas, incluindo a seguradora Geico, a fabricante de baterias Duracell e a cadeia de restaurantes Dairy Queen.

Warren Buffett (foto: Divulgação/Timothy Archibald/Forbes)

Bill Gates

O empresário Bill Gates tem fortuna de US$ 104 bilhões. Ele cofundou a Microsoft com Paul Allen (falecido em 2018), em 1975. Em março de 2020, quando Gates deixou o conselho da Microsoft, ele possuía cerca de 1,3% das ações da empresa de software e computação. Além disso, ele investiu em dezenas de empresas, incluindo Republic Services e Deere & Co., e é um dos maiores proprietários de terras agrícolas nos Estados Unidos.

As críticas de Bill Gates foram feitas durante palestra organizada pelo TechCrunch (foto: AFP)

Michael Bloomberg

Michael Bloomberg é cofundador da empresa de informações financeiras Bloomberg LP. Ele começou em Wall Street em 1966 com um emprego básico no banco de investimentos Salomon Brothers. Bloomberg também foi prefeito da cidade de Nova York por 12 anos. Ele tem fortuna de US$ 94,5 bilhões.

Michael Bloomberg (foto: JEFF KOWALSKY / AFP)

Carlos Slim Helu & family

O empresário Carlos Slim Helu & family é considerado o homem mais rico do México e dirige a América Móvil, maior empresa de telecomunicações móveis da América Latina.Com parceiros estrangeiros de telecomunicações, Slim comprou uma participação na Telmex, única empresa de telefonia do México, em 1990. A Telmex agora faz parte da América Móvil. Ele tem fortuna de US$ 93 bilhões.

Carlos Slim Helu (foto: Alfredo Estrella / AFP)

Mukesh Ambani

Com US$ 83,4 bilhões, Mukesh Ambani é o nono homem mais rico do mundo. Ele administra a Reliance Industries, empresa que tem interesses em petroquímicos, petróleo e gás, telecomunicações e varejo.

Mukesh Ambani (foto: Reprodução/Instagram)

Steve Ballmer

Na décima posição está Steve Ballmer, ex-CEO da Microsoft. Após se aposentar, em 2014, le comprou o Los Angeles Clippers da NBA por US $ 2 bilhões. Em 2018, ele investiu US$ 59 milhões na Social Solutions, que fabrica software para organizações sem fins lucrativos e agências governamentais. A fortuna dele está estimada em US$ 80,7 bilhões.