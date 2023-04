Sal no vaso sanitário à noite faz bem? Sim e você não leu errado; confira

Jogar sal na privada na hora que estiver saindo do banheiro é uma ação que tem intrigado os internautas. Alguns influenciadores até filmam jogando produtos de limpeza no vaso sanitário, mas para que serve o sódio? Embora muitos tenham dúvida, a explicação é simples e está ligada à própria limpeza. Portanto, entenda esse hábito estranho que se popularizou ao redor do mundo.

Por que as pessoas jogam sal no vaso sanitário?

O sal tem propriedades desinfetantes e assim como o bicarbonato de sódio, ajuda a manter a casa higienizada. Além disso, devido à sua condição áspera, promove a remoção de resíduos fecais que ficam no vaso sanitário.

Nesse sentido, também reduz o risco de entupimento da descarga, porque impede a obstrução dos canos. Dessa forma, é comum ver as pessoas jogando sal em ralos e privadas durante o período noturno, antes de dormir.

O sal tem propriedades limpantes que facilitam a higienização