Santa Cruz/Andirá empata com Fast e decisão fica aberta para jogo de volta em Manaus

Santa Cruz/Andirá e Fast, do Amazonas, empataram por 0 a 0 nesta quarta, 26, no Florestão, em um duelo válido pela segunda fase da Copa do Brasil Sub-17.

Jogo equilibrado

- Publicidade-

As duas equipes realizaram um primeiro tempo equilibrado com chances de gols para os dois lados.

No segundo tempo, o atacante Vini, do Santa Cruz/Andirá, revidou uma falta do zagueiro Wanderson e foi expulso. O Fast, com um jogador a mais, passou a dominar a partida e perdeu oportunidades.

Volta na sexta

O elenco do Santa Cruz/Andirá reapresenta-se na sexta, 28, no campo do Vasco e inicia a preparação para o confronto de volta.

“Vamos trabalhar e realizar os ajustes necessários. Não foi o resultado que queríamos, mas iremos para a partida de volta com chances de classificação”, comentou o técnico Léo Raches.

Partida de volta

Fast e Santa Cruz/Andirá disputam a partida de volta na quarta, 3, às 14 horas (hora Acre), no estádio da Colina, em Manaus, no Amazonas.