Santa Cruz/Andirá enfrenta o Fast pela 2ª fase da Copa do Brasil Sub-17

Santa Cruz/Andirá e Fast, do Amazonas, começam a disputar nesta quarta (26), às 17 horas, no Florestão, uma vaga na 3ª fase da Copa do Brasil Sub-17. O time acreano eliminou a Tuna Luso, do Pará, e o Fast bateu o San German, de Rondônia, na primeira fase.

Santa Cruz/Andirá indefinido

O técnico Léo Raches comandou um treino leve na tarde dessa terça (25), no Florestão, e não definiu os titulares.

“Tenho dúvidas na defesa e no ataque e por isso resolvi esperar um pouco mais para definir”, comentou o treinador.

Fast em Rio Branco

O elenco do Fast realizou um treinamento do CT do Galvez e a comissão técnica amazonense deve montar a equipe com três zagueiros.

Quem apita?

Um trio acreano vai comandar Santa Cruz/Andirá e Fast. Julian Negreiros apita e os auxiliares serão Antônio Neilson e Iago Nascimento.