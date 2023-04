Santa Cruz/Andirá fecha 3 contratações para 2ª fase da Copa do Brasil

Os dirigentes do Santa Cruz/Andirá fecharam as contratações do zagueiro Thiago e dos atacantes Eduardo e Gabriel para a disputa da 2ª fase da Copa do Brasil Sub-17.

“O Thiago e o Eduardo são de Rondônia e o Gabriel é do Amazonas. Estamos aumentando as nossas opções dentro do elenco porque o nosso objetivo é conquistar a classificação”, disse o técnico Léo Raches.

- Publicidade-

Podem chegar mais

De acordo com Léo Raches, o Santa Cruz/Andirá pode fechar mais três contratações.

“Existe uma negociação aberta com um empresário do Rio de Janeiro e se chegarmos a um acordo virão um volante e mais dois atacantes. Esse assunto deve ser fechado na próxima semana”, explicou o treinador.

Mudança no horário

O departamento técnico da CBF oficializou nesta quarta, 5, as datas e horários das partidas da 2ª fase. Como já tinha sido divulgado pela ContilNet, o Santa Cruz/Andirá enfrenta o Fast, do Amazonas, no dia 26 deste mês, no Florestão, e a partida de volta será no dia 3 de abril no estádio da Colina em Manaus, no Amazonas.

A diretoria do Santa Cruz/Andirá encaminhou um pedido à CBF via Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) um ofício pedindo a mudança no horário da partida em Rio Branco. A CBF programou o confronto para às 13 horas e o Santa Cruz/Andirá quer o jogo às 17 horas.