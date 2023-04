Santa Cruz/Andirá realiza jogo treino pensando no duelo contra o Fast

O elenco do Santa Cruz/Andirá faz um jogo treino na tarde desta sexta, 14, no campo B da Federação de Futebol, e o técnico Léo Raches vai começar a fazer os ajustes finais para o duelo contra o Fast, do Amazonas. A partida pela segunda fase da Copa do Brasil Sub-17 será disputada na quarta, 17, às 17 horas, no Florestão.

“Estamos trabalhando para melhorar o nosso sistema de jogo. No confronto contra o Fast, vamos precisar atacar desde o início, mas não podemos errar na defesa”, comentou o treinador.

- Publicidade-

Definição dos titulares

De acordo com Léo Raches, a definição dos titulares deve ocorrer somente após o último treino tático.

“Precisamos treinar. Tentar chegar à terceira fase da Copa do Brasil é o que importa e vai garantir uma grande visibilidade para todos os envolvidos no projeto”, afirmou Léo Raches.