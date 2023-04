Santa Cruz disputa 4ª Copa Esperança em Espigão no Sub-13 e 15

As equipes Sub-13 e 15 do Santa Cruz embarcam nesta quarta (19), às 22 horas, e na quinta (20), começam a disputar a 4ª Copa Esperança de Futebol em Espigão D’Oeste, no interior de Rondônia. O torneio terá equipes de Rondônia e do Mato Grosso e é um dos eventos mais importantes da região.

“Esses torneios são fundamentais para o trabalho desenvolvido no Santa Cruz. No nosso entendimento essas competições aceleram o desenvolvimento dos atletas”, avaliou o técnico Léo Raches.

- Publicidade-

Elencos trabalham

Os elencos do Santa Cruz fazem treinamentos na tarde desta terça (18), no Sesc-Bosque, e Léo Raches faz trabalhos táticos.

“Vamos para Espigão D’Oeste e a nossa meta é fazer uma grande campanha. Os garotos ficam muito motivados para esses torneios”, comentou o treinador.