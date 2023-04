Santander e Harvard Business anunciam bolsas de estudo com vagas para o Acre

O Santander e a Harvard Business Publishing abriram inscrições para cinco mil bolsas do projeto Santander Business for All, no qual oferecem dois cursos focados em negócios, habilidades em ambientes de trabalho e desenvolvimento pessoal.

Os cursos são de forma 100% online e totalmente gratuitos, com duração de nove semanas. Não é necessário ter diploma universitário ou experiência profissional. A formação poderá ser realizada em português, inglês e espanhol.

As inscrições vão até o dia 22 de maio e devem ser realizadas pelo site Bolsas Santander.

Os bolsistas terão acesso às ferramentas necessárias para se aprofundar no conteúdo dos cursos e ainda poderão escolher uma entre duas opções disponíveis: Fundamentos de Negócios (aspectos essenciais de marketing, finanças, negociação e experiência do cliente) e Autogerenciamento (prática de tomada de decisão, gerenciamento de tempo e influência).

Os participantes receberão um certificado de participação da Harvard Business Publishing.

Critérios para se candidatar