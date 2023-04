Santos x Audax Italiano: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Após vencer o Blooming na estreia, o Peixe busca o segundo triunfo consecutivo para não deixar o Newell’s Old Boys disparar na liderança da chave. Após emendar uma sequência de três jogos sem perder, o Santos foi derrotado pelo Grêmio, no último domingo, na estreia do Campeonato Brasileiro. Mas o desempenho da equipe foi elogiado pelo técnico Odair Hellmann.

O jogo contra o Audax Italiano marca, também, o reencontro do Santos com a torcida. A última vez que a equipe jogou na Vila Belmiro com a presença de público foi contra o Corinthians, em 26 de fevereiro, pelo Campeonato Paulista.