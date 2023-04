São Francisco derrota Atlético e conquista 1ª vitória no returno

Mesmo eliminado, o São Francisco derrotou o Atlético por 3 a 0 na noite desta quarta, 26, no Florestão, e conquistou a primeira vitória no segundo turno do Campeonato Estadual. Brener, Wanderson Jordão e Gabriel fizeram os gols Católicos.

Mais um jogo suspeito

São Francisco e Atlético realizaram mais uma partida “suspeita” no Estadual de 2023.

O goleiro Evan, do Atlético, após tomar o segundo gol pediu substituição e ao deixar o gramado colocou sob suspeita os jogos do Estadual com relação a manipulação de resultados.

Ismael deixa o Atlético

Após a derrota para o São Francisco, o atacante Ismael “disparou para todos os lados” e disse não jogar mais pelo Atlético no Estadual.

“Os atletas trabalham duro, mas precisamos ter uma diretoria profissional”, afirmou Ismael.

São Francisco pensa na D

O São Francisco jogou contra o Atlético, mas pensando na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D. A diretoria avalia o trabalho no clube e pode realizar mudanças para o torneio nacional.

Próximos jogos

