São Francisco e Galvez fazem jogo precisando vencer para seguir “vivo”

São Francisco e Galvez fazem o jogo dos “desesperados” neste domingo, 24, a partir das 17 horas, no Florestão. O São Francisco ainda não marcou pontos no returno e o Galvez é o 5º com 1 ponto. Quem vencer mantém as possibilidades de seguir “vivo” na disputa do título.

São Francisco com alterações

Sem poder contar com o meia Giovani Silva, expulso contra o Humaitá, e o zagueiro Reginaldo, lesionado, o técnico Erismeu Silva vai ser obrigado a mexer na equipe.

“Temos problemas e é preciso encontrar soluções. Vamos avaliar com calma para poder definir os titulares”, explicou o técnico Católico.

Kinho vai mudar

No Galvez, o técnico Kinho Brito vai fazer mudanças nos titulares, mas a divulgação da equipe vai ocorrer somente no Florestão.

O zagueiro Jô, sentindo um problema muscular, é dúvida para a partida.

Não pegou bem

Após a derrota para o Independência por 1 a 0 na última quinta, alguns atletas, com bebidas, do Galvez fizeram postagem em redes sociais no show sertanejo. O assunto não pegou bem no Imperador.

Quem apita?

Jackson Rodrigues dirige São Francisco e Galvez. Francelino Pereira e Roseane Amorim vão ser os auxiliares.