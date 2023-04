São Francisco e Galvez jogam por invencibilidade e liderança do grupo B

Classificados para o segundo turno do Campeonato Estadual, São Francisco e Galvez se enfrentam neste sábado, 8, a partir das 17 horas, no Florestão, para manter a invencibilidade na competição e garantir a liderança do grupo B. O São Francisco tem 9 pontos e o Galvez soma 7.

Rodar o elenco

Sem poder contar com o volante Ker, suspenso, o técnico Erismeu Silva resolveu rodar o elenco no confronto. A ideia do treinador é ter mais opções para o segundo turno do Estadual quando o título vai ser decidido.

Imperador completo

No Galvez, o técnico Kinho Brito resolveu escalar a equipe com força máxima.

“Mudamos o nosso esquema tático e esse jogo contra o São Francisco vai ser importante para uma avaliação mais detalhada. Vamos para o segundo turno com força máxima e agora não é mais o momento de poupar”, avaliou o treinador.

Apito confirmado

Josué França vai comandar São Francisco e Galvez. Os seus auxiliares serão Jean Carlos e Ismael Sampaio.