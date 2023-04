Sargento da PM tem casa invadida e é feito refém com a família; armas e objetos são roubados

O sargento da Polícia Militar do Acre, Isaías Brito, teve a casa invadida por três criminosos na manhã deste domingo (2). O policial e a família dele foram feitos de reféns dentro da própria residência no bairro Floresta Sul, em Rio Branco.

Segundo informações de colegas da vítima, o

sargento estava em casa dormindo com a família por volta das 6h, quando acabou ouvido um barulho na parte de fora da residência e, ao abrir a porta, foi rendido na área da casa por três assaltantes que não estavam encapuzados e mesmo de “cara limpa”, armados com dois revólver e uma escopeta, anunciaram o assalto.

- Publicidade-

Os criminosos tomaram a arma de Isaías e entraram na residência, onde renderam a esposa e o filho de 5 anos do militar. Os assaltantes usaram o carro VW T-Cross de cor marrom da própria vítima para levar roupas, TVs, relógios, eletrodomésticos, uma arma de fogo PT840 com carregador e 45 munições e um colete balístico usados pelas forças de segurança. Com o automóvel lotado de eletrodomésticos, os bandidos levaram as coisas e pouco tempo depois voltaram e as vítimas ficaram rendidas por cerca de 2 horas dentro da própria residência.

Durante a conversa dos bandidos, os militar relatou ter ouvido dois nomes, um era Samuel e outro Wolverine, que supostamente estariam executando esse crime de invasão da residência do PM. Ainda foi falado que no bairro teria a residência de outros PMs, inclusive os assaltantes sabiam onde estavam posicionadas as câmeras de monitoramento nas casas dos militares, dando a entender que eles conheciam a região e também foi feito um levantamento minucioso do local e da vida dos agentes. A suspeita é que exista um grupo criminoso montando dentro das organizações criminosas prontas para invadirem casas de agentes de segurança pública do estado.

Duas horas depois da invasão os bandidos foram embora fazendo o limpa na residência e levando o carro da família que foi localizado ainda na manhã deste domingo, em uma das ruas do residencial Bom Sucesso, na região da Baixada da Sobral. O carro foi encontrado pela Polícia Militar do 1° Batalhão, com apoio dos militares do Bope.

O sargento Isaías Brito é ex-diretor de Operações da Autarquia do Departamento de Trânsito do Acre (Detran-AC), e é ligado ao ex-vice governador do Acre, Major Rocha. O militar já foi punido com cinco dias de cadeia por comentar na postagem do ex-governador Sebastião Viana no Facebook em 2013.