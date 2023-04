Se seu PIS/Pasep de até R$ 1.302 não caiu, saiba como agir nessa situação

Se você está na lista de trabalhadores que irão receber o PIS/Pasep, mas o seu abono ainda não foi depositado, é preciso descobrir qual pode ser o motivo que provocou o atraso, visto que a liberação do pagamento foi dada há algumas semanas. Em primeiro lugar, é preciso confirmar se você está na lista dos beneficiários de abril.

Isso porque o benefício pode ser depositado de acordo com um calendário, ligado ao mês de aniversário do contribuinte, no caso do PIS, ou do número final da inscrição, no caso do Pasep.

- Publicidade-

Além disso, vale ter em mente que o pagamento é referente ao ano-base 2021, ou seja, só irá receber o recurso aquele trabalhador que tiver exercido as suas funções com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias em 2021. Também é importante ressaltar que, para ter direito, ele só pode ter recebido até dois salários mínimos por mês.

Em abril, estão sendo repassados os valores para os trabalhadores da iniciativa privada que nasceram em maio ou junho. No caso dos servidores públicos, recebem o benefício aqueles que têm inscrições que terminam em 2 e 3.

E se o pagamento não tiver caído?

Se estiver atendendo as exigências e requisitos citados acima, será necessário inicialmente verificar se seus dados cadastrais foram informados corretamente na Caixa Econômica Federal (PIS) ou no Banco do Brasil (Pasep).

No geral, os erros mais comuns que levam ao atraso no pagamento estão ligados à atualização dos dados cadastrados. Devido a isso, é preciso que os trabalhadores verifiquem o cadastro todos os anos para evitar algum problema durante o período de repasse. Caso algum dado esteja incorreto, basta corrigi-lo para que o pagamento seja efetuado.

Se o problema não tiver relação com os dados cadastrais, será preciso entrar em contato com a instituição financeira responsável pelo pagamento do seu abono salarial para descobrir qual é o verdadeiro problema.

Calendário de pagamento do PIS/Pasep

Servidores Públicos (Pasep)

Nº de inscrição de final 0: a partir de 15 de fevereiro (pago);

Nº de inscrição de final 1: a partir de 15 de março (pago);

Nº de inscrição de final 2 e 3: a partir de 17 de abril (em andamento);

Nº de inscrição de final 4 e 5: a partir de 15 de maio;

Nº de inscrição de final 6 e 7: a partir de 15 de junho;

Nº de inscrição de final 8 e 9: a partir de 17 de julho.

Trabalhadores de empresas privadas (PIS)