Se você é cliente Nubank, precisa saber do bloqueio inesperado desta função

O Nubank liberou uma nova modalidade de segurança que coloca fim à possibilidade de os usuários do sistema Android tirarem print da tela do aplicativo. O bloqueio da captura de tela foi lançado na última semana, garantindo maior segurança e privacidade para os usuários do banco.

De acordo com o banco digital, a medida visa diminuir a possibilidade de vazamento dos dados dos clientes. Com isso, é possível evitar que terceiros coloquem as mãos em informações confidenciais, como saldo da conta do banco, valor da fatura do cartão de crédito e também o limite liberado para empréstimo.

- Publicidade-

Vale destacar que as capturas de tela, conhecidas como prints, ficam salvas automaticamente na galeria do celular. Caso o aparelho caia nas mãos erradas, pessoas com más intenções podiam usar esses dados para aplicar golpes.

Comprovantes foram bloqueados com nova função?

O bloqueio da captura de tela do aplicativo do Nubank não impede que os clientes tenham acesso às transações, visto que a função não impossibilita que o documento seja visualizado e encaminhado para outros aplicativos. Apesar disso, o processo de solicitação dos comprovantes poderão mudar conforme o tipo de transferência é realizado.

Veja o passo a passo:

Ao final da transação, clique em “Abrir/enviar comprovante”;

Na parte superior da tela, clique no ícone de compartilhamento;

Selecione por qual canal deseja compartilhar o comprovante;

Siga as instruções do aplicativo selecionado.

O que vale ressaltar é que o bloqueio de captura e gravação de tela não chega aos usuários de smartphones da Apple, com sistema iOS. Conforme o Nubank apontou, a nova atualização vale somente para os clientes que usam os celulares Android para acessar as suas contas por meio do aplicativo.

Modo Rua visa do Nubank aumentar segurança do usuário

Além do bloqueio dos prints no Android, o banco também criou o Modo Rua para aumentar a segurança dos seus usuários. Com ele, os clientes poderão definir um limite para as transferências feitas fora de casa. Assim, caso o aparelho seja furtado, os criminosos não conseguirão fazer transferências com grandes valores.

Ademais, o Modo Rua também permite que o usuário do banco estabeleça quais são as redes Wi-Fi que são seguras para o uso do aplicativo do roxinho. Para ativar o recurso, faça o seguinte: