“Se você não mudar, nada muda!”: confira o artigo de Maysa Bezerra

Mês vem, mês vai….. Trimestre de 2023 já passou! O que você tem feito para você? Todos nós precisamos aprender a tirar um tempo para curar o próprio coração. Ihhhh, você pode pensar. Lá vem o blá blá blá dos romances não bem sucedidos. Nada disso! Você está completamente errado. O que quero compartilhar com vocês esse semana é sobre “Como ressignificar o passado, perdoando quem não agiu como queríamos e abandonar as cobranças sobre o próprio desempenho?”

Isso mesmo, quero deixar uma reflexão.

Precisamos entender que o nosso passado não foi perfeito, mas que nos trouxe lições preciosas ao nosso crescimento e pouco a pouco ir cicatrizando por dentro. É um processo. Uma transformação de dentro pra fora, em que as pessoas, não acreditarão em você. Mas, não é sobre eles, e sim, sobre você. Quem quer ser feliz de verdade precisa saber que viver é passar por alguns tombos e arranhões emocionais. Ninguém pode sentir a vida intensamente construindo uma bolha ao redor de si para nunca ser ferido. Viver é se expor e se expor é correr o risco de se machucar em alguns momentos. Acredite que, todos os dias podemos escolher o bem e o mal. Ter preguiça ou ter força de vontade. Entre se doar ou se poupar. Entre amar ou odiar. Entre ter mágoas ou perdoar. Entre a soberba ou a humildade. Falhar nas escolhas já não é um erro e sim uma decisão.

Por experiência própria, dentro de uma jornada de vida, passei por momentos que pensei que não daria conta do “deserto”. Achava que, muitas das vezes, era merecimento daquele sofrimento. Sim. Certa parte, afirmo que são escolhas. Mas, escolhas erradas tem que se tornar aprendizados e não decreto fatal.

Comecei a perceber que o segredo é ter no amor próprio a nossa própria cura, e que cada ferida que cicatrizamos é um machucado que nos prevenimos de ter novamente. A partir das nossas escolhas.

Parece um texto blá blá blá. Mas, olhe no seu cotidiano, olhe para as pessoas ao seu redor. Pessoas extremamente feridas, por suas histórias de vida, escolhas erradas, sem força para mudança e vivendo uma eterna prisão.

Ninguém merece viver machucado procurando externamente uma cura que só existe em si mesmo, e acumulando mais feridas. Haverá aqueles que irão ajudar, mas nunca quem irá fazer o trabalho que é parte da nossa responsabilidade emocional. Cuidar de nós mesmos é algo que só nós podemos realmente fazer. É uma decisão, que você pode tomar nesse momento.

As vezes tudo que a gente precisa é de um tempo. Ter uma pausa, fazer um café, diminuir as expectativas, baixar as cobranças, se perdoar pelo passado, parar de investir em algumas pessoas, lembrar mais de experiências boas, agradecer pelo que temos, sorrir por bobagens, ver alguns filmes, ler bons livros, traçar novos planos, marcar sessões de terapia, uma corridinha na rua e assim organizar os pensamentos. Cuidar de nós mesmos sempre vai ser o ato mais curativo que podemos ter por nós.

E acredite, tudo começa de dentro para você. É um processo de auto cura. Você tem dentro de você, o segredo para curar todas as mazelas que tem vivido, a partir da sua autoconsciência, do perdão a si e a mudança de comportamentos.

Se você não mudar nada MUDA! Isso inclui pessoas, negócios, famílias a VIDA.

