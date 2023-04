Secretário da OAB do Acre acusado de assédio diz que denúncia foi motivada por vingança

Após ser acusado de assédio sexual por uma colega, o advogado Thalles Vinicius de Souza Sales divulgou uma nota para esclarecer as acusações, nesta quarta-feira (19).

Em viagem à Brasília para participar do Encontro Nacional de Prerrogativas, o advogado disse que a colega demorou mais de um ano para expor qualquer situação. Thales declarou ainda que tinha uma relação de amizade com a colega e que o relacionamento foi abalado por questões políticas e por intromissão de terceiros, motivados por vingança.

“Não tenho dúvidas de que a motivação para essa tardia denúncia, que distorce totalmente os fatos, reside no sentimento de vingança de terceiros, insatisfeitos com as sanções aplicadas pela OAB/AC, e que agora querem travar uma guerra com a instituição”, disse trecho da nota.

O advogado expôs alguns diálogos, inclusive esdrúxulos, que segundo ele, provam a relação descontraída que tinha com a colega.

“[Os comentários], são necessários para ilustrar como era a amizade entre mim e [a colega], que hoje, após anos, atribui a mim uma conduta assediadora, mesmo sabendo ela do tom recíproco de amizade que nossas palavras sempre tiveram”, disse.

Na nota, Thales diz ainda que deverá apresentar todas as provas e informações assim que retornar ao Acre. “Irei apresentar todas as provas e testemunhas no tempo oportuno e da forma adequada, sem jamais iniciar qualquer campanha difamatória contra quem hoje me denuncia”, finalizou.

Veja a nota na íntegra:

Estou em viagem à cidade de Brasília, para participar do Encontro Nacional de Prerrogativas, e na data de ontem, 18 de abril de 2023, tomei conhecimento da matéria veiculada no sítio eletrônico do Contilnet, envolvendo o meu nome em uma série de acusações.

A denunciante, Emanuelli Marques, que demorou mais de um ano para expor qualquer situação, se tratava de grande e querida amiga minha, que por razões políticas, e apenas políticas, acabou se afastando não apenas de mim mas também de todos os seus amigos que compõem a gestão da OAB/AC, para a qual foi eleita como Conselheira Seccional.

Nossa amizade era tão próxima que sempre nos sentimos à vontade para falar um com o outro livremente, de maneira informal e com muitas brincadeiras. Certa vez, para que se tenha uma ideia da forma que tratávamos os assuntos, ao se referir a um colega que sempre criticava a nossa gestão, Emanuelli disse que o problema dele era “falta de rola, uma bem grande”.

Ou como uma outra vez, quando eu disse que ela escrevia melhor do que eu, ela soltou um “Teu cu! Vai descansar. Um beijo nessa bunda branca”.

Isso sem contar os demais palavrões que utilizávamos, como por exemplo a ocasião em que ela fala de uma determinada advogada, dizendo que tinha vontade de mandá-la “tomar no cu”.

Peço desculpas pela quantidade de termos esdrúxulos, mas estes são necessários para ilustrar como era a amizade entre mim e Emanuelli, que hoje, após anos, atribui a mim uma conduta assediadora, mesmo sabendo ela do tom recíproco de amizade que nossas palavras sempre tiveram. Esse tipo de diálogo é comum entre amigos muitos próximos, e comigo e com a Emanuelli não era diferente, já que nossa amizade datava desde antes de 2019.

E é importante que se destaque que a razão do nosso afastamento foi em decorrência de meu posicionamento em relação a uma determinada conduta do advogado por ela citado na reportagem, com quem mantém estreita amizade (inclusive tenho testemunhas que confirmam isso).

Não tenho dúvidas de que a motivação para essa tardia denúncia, que distorce totalmente os fatos, reside no sentimento de vingança de terceiros, insatisfeitos com as sanções aplicadas pela OAB/AC, e que agora querem travar uma guerra com a instituição, com o intuito de enfraquecê-la, atuando de modo a difamar a imagem de seus diretores que, por força moral e institucional, aplicam sanções disciplinares de modo a garantir a retidão da advocacia.

Ao contrário da conduta de alguns, irei apresentar todas as provas e testemunhas no tempo oportuno e da forma adequada, sem jamais iniciar qualquer campanha difamatória contra quem hoje me denuncia.

Assim que retornar a Rio Branco tomarei as providências legais cabíveis para que a verdade seja restabelecida, a fim de preservar não só a minha honra, mas para garantir que tais absurdos jamais atinjam a imagem da OAB Acre.

Thalles Vinicius de Souza Sales