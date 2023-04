Secretário de Saúde destaca importância da posse dos aprovados e anuncia 2ª convocação para 20 de abril

Em entrevista à Contilnet na tarde desta segunda-feira, 10, o secretário de saúde, Pedro Pascoal, comemorou a posse dos 160 novos profissionais de saúde aprovados no concurso da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) realizado em 2022 pela gestão do governador Gladson Cameli. Os novos A são médicos, enfermeiros, técnicos, psicólogos e nutricionistas e irão reforçar os atendimentos à população acreana.

O gestor da Sesacre, Pedro Pascoal, destacou que a convocação é crucial para o atendimento emergencial às vítimas das enchentes no Acre. A cerimônia de posse dos aprovados aconteceu nesta segunda-feira, 10, no auditório da Sesacre.

“O momento é oportuno porque nós precisamos de reforço na nossa rede assistencial. É o momento mais crítico da nossa saúde. Os agravos relacionados à alagação começaram a aparecer, as doenças diarreicas, as síndromes respiratórias e os quadros febris”, declarou Pascoal.

O secretário informou que, no próximo dia 20 de abril, será realizada mais uma etapa de convocação do concurso com outros 220 profissionais aprovados no certame. A convocação será publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).

“Como foi anunciado, inicialmente, seria feito em três etapas: a primeira com 220 profissionais, a segunda com mais 220 e a terceira e última com 229”, explicou o gestor.