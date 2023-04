Secretário de Sena Madureira tem queda de pressão momentos antes de embarcar de volta ao Acre 

O secretário de Finanças de Sena Madureira, Getulião Saraiva, sofreu uma queda de pressão durante o embarque na noite desta quinta-feira, 20, no Boeing da Latam com destino a Rio Branco, em Brasília (DF).

O prefeito Mazinho Serafim estava na aeronave junto com o secretário no momento do ocorrido. Os gestores participaram de várias agendas em Brasília na Secretaria de Relações Institucionais do Governo Federal com a deputada Meire Serafim em busca de destravar recursos para a cidade de Sena Madureira.

Segundo informações, Getuliãõ passou mal após tomar assento, nos preparativos para a decolagem.

Uma ambulância foi chamada emergencialmente e o secretário levado para um hospital de Brasília. Em um vídeo ao lado do prefeito Mazinho Serafim, Getulião Saraiva, informou o seu atual estado de saúde.

“Passando aqui para tranquilizar. Tive apenas uma queda de pressão e estou medicado. Desembarquei porque era mais seguro e venho aqui tranquilizar os meus amigos e minha familia”, afirmou Getulião.

“Foi só uma queda de pressão, mas se Deus quiser, amanhã já estaremos embarcando de volta ao Acre”, afirmou Mazinho Serafim