Secretário diz que Arena da Floresta volta a funcionar em 60 dias

Em reunião realizada na última segunda-feira (17), com representantes do Tribunal de Contas e Secretaria de Educação, juntamente com a Procuradora Geral adjunta para assuntos Administrativos e Institucionais do Ministério Público, Rita de Cássia, o secretário de educação, Aberson Carvalho, se comprometeu em agilizar a recuperação do estádio Arena da Floresta, em Rio Branco.

O local está interditado desde janeiro deste ano para reforma. O secretário estabeleceu um prazo de 60 dias para que o estádio volte a funcionar.

A reunião foi conduzida pelo presidente do Tribunal de Contas, Conselheiro Ribamar Trindade. Foram definidas estratégias para o funcionamento do estádio e transformando o mesmo em função social.