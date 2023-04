Seis frases que uma mulher diz quando está a fim de um homem

Algumas mulheres possuem dificuldade em dizer que estão a fim de algum homem, porque elas não querem deixar na cara que estão interessadas. Além disso, a hora de falar sobre sentimentos também costuma deixá-las um pouco envergonhadas e constrangidas.

No entanto, alguns detalhes podem entregar essa quedinha delas por um cara, como algumas frases.

6 frases que uma mulher diz quando está a fim e não é todo homem que consegue perceber:

1. Precisamos se ver mais vezes

Começando nossa lista, uma mulher que diz na cara do boy que eles precisam se ver mais vezes, evidentemente está muito interessada nele.

Afinal, se ela não gostasse dele, ela não iria fazer nenhuma questão de estar mais perto.

2. Estou com saudade de ti

Outra coisa que fica na cara quais são as intenções dela é quando a saudade fala tão alto em seu peito, que ela chega a dizer em alto e bom tom que sente a falta daquele cara.

3. Lembrei de você

Obviamente, se ela dizer que lembra muito de você ao longo do dia ou quando faz algum rolê diferente, é porque ela, sem dúvidas, está a fim de se envolver contigo.

Por isso, quando ouvi-la dizer isso, dê atenção e comemore: ela te quer!

4. Falei de você para minhas amigas

Uma mulher não fala de um ficante ou um crush para as amigas em vão!

Ela só comenta quando realmente gosta do cara do está interessada em se envolver.

5. Quero te apresentar para minha família

Juntamente com os comentários com as amigas, uma mulher que está querendo apresentar o ficante para a família, certamente gosta muito dele e quer algo a mais.

Sem dúvidas, ela não faria isso em vão se não gostasse mesmo do cara.

6. Precisamos pensar em nosso futuro

Por fim, uma mulher que pensa no futuro ao lado do crush ou faz planos a longo prazo como um show, viagem ou ida ao cinema, sem dúvidas, também está a fim de ter algo a mais.

Veja bem: não faz sentido nenhum ela pensar em você no futuro, se não estiver de fato querendo alguma coisa contigo.