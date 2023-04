Semana Santa: confira o que abre e fecha no Acre durante ponto facultativo e feriado

No calendário oficial do Estado do Acre, a próxima quinta-feira (6) é ponto facultativo, e na sexta (7) será feriado nacional, em virtude da Sexta-Feira Santa.

Os serviços essenciais como segurança, saúde, abastecimento de água e distribuição de energia serão mantidos normalmente.

Funcionamento dos órgãos públicos

A Organização em Centros de Atendimento (OCA), Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e demais repartições públicas não funcionam na quinta (6) e sexta (7). Os atendimentos serão retomados na segunda-feira (10).

As unidades de atendimento em saúde, como o Hospital das Clínicas e Pronto Socorro, funcionam normalmente. Na Segurança Pública, as delegacias também seguem com o atendimento normal durante o feriado.

Correios e bancos

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Acre (Correios) segue com os atendimentos normais na quinta. Na sexta-feira não haverá expediente.

Os bancos irão manter expediente normal na quinta e suspender os serviços na Sexta-Feira Santa. Na segunda (18), os atendimentos retornam ao normal.

Judiciário

O Tribunal de Justiça do Acre não terá atendimento ao público na quinta e nem na sexta. O órgão vai funcionar apenas em regime de plantão para casos considerados urgentes como, liminar, habeas corpus, entre outros.

Bancos

Os bancos de todo o país ficarão fechados em duas sextas-feiras no mês de abril, mas funcionam normalmente na quinta-feira (5). A primeira em que não haverá atendimento bancário é nesta Sexta-feira Santa (7), em virtude das festividades da Semana Santa.

O expediente também será interrompido na sexta-feira (21), Dia de Tiradentes, segundo informações da Febraban (Federação Brasileira de Bancos).

Os clientes poderão ser atendidos a distância, por meio de banco online —sites e aplicativos—, por telefone ou nos caixas eletrônicos, que seguem disponíveis em toda a rede bancária.

Via Verde Shopping

A assessoria de comunicação do Via Verde Shopping informou que o local vai funcionar normalmente na quinta (6), das 10h às 22h. No feriado nacional de Sexta-feira Santa, o estabelecimento vai abrir das 13h às 21h. No sábado (8), funciona em horário normal e no domingo de Páscoa também vai abrir das 13h às 21h. O cinema funciona de acordo com a programação.