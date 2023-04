Seme anuncia data para o retorno das aulas em Rio Branco; veja

Após as aulas serem suspensas por conta da cheia histórica do Rio Acre e das enxurradas dos igarapés na capital, a secretária Municipal de Educação, Nabiha Bestene, anunciou que as crianças irão retornar às escolas em Rio Branco na próxima segunda-feira (17).

Ainda segundo Nabiha, apenas escolas que foram tomadas pela água e algumas que serviram de abrigos durante a enchente, não irão ter o retorno imediato.

- Publicidade-

“Nós tivemos que abrigar várias famílias de imediato nas nossas escolas. Agora, temos poucas pessoas em algumas, porém, nós retornaremos com segurança, porque a maioria das escolas estão aptas para receber os nossos alunos”, afirmou.

Após as ameaças às escolas no Acre, Nabiha disse que a segurança nas escolas é uma prioridade para a Seme.

“Enquanto educadores nós temos essa preocupação, já conversamos com o coronel Bino (chefe do Gabinete Militar Municipal) e já estamos planejando as ações necessárias para oferecer a segurança a toda comunidade escolar”, finalizou.