Seminário sobre os 20 anos da Cordão de Ouro Acre será realizado em abril

O projeto de pesquisa cultural intitulado “Lampejo de Ouro: os 20 anos da Cordão de Ouro Acre e as memórias dos Mestres”, foi realizado por equipe de pesquisadores e coordenado pelo historiador Ádamo Gabriel. O projeto iniciado em outubro de 2022, teve como objetivo realizar uma investigação historiográfica sobre a trajetória, memória e experiência do grupo de Capoeira Cordão de Ouro Acre, tendo como marco temporal o período de 2002 a 2022, na cidade de Rio Branco.

Com o intuito de apresentar os resultados da pesquisa aos trabalhadores da cadeia produtiva da cultura, especialmente aos capoeiristas e mestres, foi organizado um seminário. Durante o evento, serão expostos os resultados do mapeamento dos mestres e capoeiristas da Cordão de Ouro Acre, a organização do inventário e a biografia dos mestres formados no grupo, além dos resultados das entrevistas e da pesquisa documental (periódicos e fotografias), consideradas fontes históricas, assim como a análise da trajetória histórica e origem do grupo no Acre.

O projeto foi contemplado pelo Edital 03/2022 – área de Patrimônio Cultural através do Fundo Municipal de Cultura de Rio Branco, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB). O seminário ocorrerá no dia 26 de abril (quarta-feira), às 19h, no Teatro Maués Melo, localizado no Centro Cultural Thaumaturgo Filho, no bairro Manoel Julião. Além disso, o evento contará com a presença dos Mestres Xandão, Arrepiado e Matraca, terá a participação especial do Grupo de Show Herança de Ouro.

Os 20 anos do grupo de Capoeira Cordão de Ouro Acre

O que: Seminário

Onde: Teatro Maués Melo, localizado no Centro Cultural Thaumaturgo Filho (bairro Manoel Julião), Rio Branco – AC.

Quando: Dia 26 de abril de 2023 (Quarta-feira).

Horário: 19h.