Semsa diz que novo processo seletivo irá suprir as necessidade de autistas em Rio Branco

Na última quinta-feira (06), o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, anunciou o lançamento do processo seletivo que deverá contratar quase 400 novos profissionais da saúde.

Com o decreto de situação de emergência causado pelas enchentes em Rio Branco, a prefeitura recebeu o aval positivo da Procuradoria Geral do Município para iniciar a contratação provisória de servidores da saúde municipal.

A secretária de Saúde, Sheila Andrade, disse que além de suprir as necessidades da atenção básica municipal, a contratação dos novos profissionais deverá oferecer um atendimento preferencial às pessoas com espectro autista.

“Nós estamos atendendo uma demanda do Ministério Público com relação aos autistas. Nossa proposta é colocar mais equipes em cinco URAPs específicas para poder dar mais atendimento e mais qualidade de vida”, disse Sheila.

O processo será válido por 6 meses e poderá ser renovado por mais 6. “Dentro de 01 ano esse processo seletivo vai colocar profissionais em todas as unidades de saúde de Rio Branco”, explicou o prefeito Tião Bocalom.

As inscrições terão início no dia 10 de abril e se encerram no dia 13. E devem ser realizadas exclusivamente via internet, no site da Prefeitura de Rio Branco, através do endereço eletrônico: www.riobranco.ac.gov.br.