Sena libera e Assermurb ganha mais dois reforços para Brasileiro A3

Aos 44 minutos do segundo tempo, os dirigentes do Sena Madureira resolveram liberar as meias Pâmela e Tailane e a Assermurb terá mais dois reforços para disputa do Campeonato Brasileiro A3. A estreia das meninas acreanas será no sábado, 22, às 16 horas, no Florestão, contra o São Raimundo, de Roraima.

“São duas atletas que irão agregar muito no nosso elenco. Precisamos ter um grupo de qualidade para tentar fazer uma boa campanha”, disse a diretora Socorro Siqueira.

- Publicidade-

Mais dois treinamentos

O elenco da Assermurb fará mais dois treinamentos e irá fechar a preparação para a estreia.

“Vamos trabalhar na Assermurb nesta quarta e na quinta faremos o último trabalho no campo B. Todas as atletas estão muito confiantes para o duelo de sábado”, comentou a dirigente.