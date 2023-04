Será que faltou amor na infância? 3 sinais dizem se você possui traumas

A ausência de afeto nos primeiros anos de vida pode gerar muitos problemas na idade adulta. Infelizmente, muitas crianças precisam lidar com a falta de carinho, por inúmeras questões familiares. Apesar de ser uma questão complexa, é preciso identificar como essas experiências afetam sua personalidade. Confira alguns aspectos que revelam a falta de amor na sua infância.

Estes são os principais sinais de que faltou amor na sua vida

1. Não consegue confiar nas pessoas

Caso você tenha vivido momentos nos quais tinha medo de compartilhar seus sentimentos, é possível que a sua confiança tenha sido abalada. Entre broncas e dúvidas, ninguém conseguiu te apoiar nas horas mais difíceis.

Isso provavelmente abalou sua autoconfiança, então passe a confiar no seu coração e tente perceber as pessoas com mais abertura. Ainda que a desconfiança permaneça, sempre considere que uma ajuda pode ser bem-vinda.

2. Tem dificuldade de estabelecer limites

Dizer ‘’não’’ é importante e dificilmente vai fazer as pessoas te odiarem, então reconheça as suas vontades. Ao tentar agradar quem está ao seu lado, para obter a atenção que não teve no passado, é comum falar ‘’sim’’, de imediato.

No entanto, é importante que você esteja ciente de seus próprios limites e os comunique de forma clara e assertiva. Se alguém ultrapassar o que foi proposto, seja firme e não deixe que ninguém aproveite da sua boa vontade.

3. Fica suscetível a relações tóxicas

A dependência emocional, ao se aproximar de uma pessoa que parece incrível, é extremamente perigosa. Por conta dessa carência de afeto que não foi suprida, você começa a acreditar que determinado amigo ou companheiro é a sua salvação.

Evite a todo custo relacionamentos tóxicos e pessoas que não têm um comportamento saudável. Preserve a sua saúde mental e reconheça quais são os possíveis gatilhos que reforçam essas relações de abuso.