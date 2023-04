Serial Killer do Acre que matou pelo menos 15 pessoas é condenado pela 4ª vez

Pela quarta vez consecutiva, em pouco menos de dois anos, o conselho de sentença do Tribunal do Júri Popular da comarca de Rio Branco, capital do Acre, condenou o serial killer Ricardo Souza Vitorino, o “Ricardinho” à pena de prisão.

Ele responde por pelo menos 15 homicídios como assassino de uma facção criminosa e, no último julgamento, pegou mais oito anos de prisão, o que já somam 78 anos de reclusão.

Neste último julgamento, o condenado é acusado de matar Stanley Fernandes, em janeiro de 2020, na rua Vitória, no Bairro Conquista, em Rio Branco, no interior do apartamento em que morava o réu. Sua defesa argumentou que ele agiu em legítima defesa, já que Stanley, a vítima, invadiu o local para mata-lo.

Apesar da extensa condenação e dos outros processos pelos quais ainda não foi julgado, “Ricardinho”, atualmente com 23 anos, deverá sair da prisão quando completar 53 anos. É que Código Penal publicado, publicado na década de 1940, estabelece que nenhum brasileiro, nato ou naturalizado, deve passar mais do que 30 anos na cadeia.