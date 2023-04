Servidores de diversas áreas vão à Aleac para manifestar reajuste salarial

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) voltou a ser palco de manifestações de servidores de diversas áreas nesta quarta-feira (26).

Os servidores lotaram a galeria do plenário para pedir realinhamento salarial, mudanças no Plano de Carreira e Remuneração (PCCR) e convocação de convocação nos últimos concursos públicos do Estado.

- Publicidade-

Servidores da Saúde, que prestaram pela regulação do PCCR, lembraram que por conta do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Estado precisa agir rápido se quiser ter condições de contratar novos cargos para a Saúde. Acontece que no dia 30 de abril, será divulgado o novo relatório da situação fiscal do Acre, que pode colocar o estado novamente abaixo do limite e impossibilitar as contratações e reformular o quantitativo de vagas do PCCR.

Além disso, com o limite prudencial, o Estado poderia convocar também os aprovados nos últimos concursos públicos, que estão no cadastro reserva.

Os deputados devem se reunir para debater o projeto ainda na sessão desta quarta-feira. O Palácio até o momento, não enviou nenhum projeto para possível apreciação no plenário.