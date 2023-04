Sete anos sem Paolino Baldassari: relembre a história do padre mais querido do Acre

Neste sábado, 8 de abril, se completam sete anos do falecimento do padre Paolino Maria Baldassari, considerado como um dos padres mais queridos da história do Acre.

Em 2016, ele apresentou grave problema de saúde e acabou falecendo em Rio Branco no dia 8 de abril, aos 90 anos de idade.

Neste sábado, ao relembrar sua trajetória dedicada aos moradores, especialmente aos mais carentes, o ex-vereador Juza Bispo disse que a saudade ainda é imensa, pois o padre Paolino deixou um grande legado para a população. “Relembramos o padre Paolino com muita saudade. Ele nos deixou um grande exemplo de humildade, simplicidade e amor”, comentou.

Juza Bispo conhecia bem o religioso, visto que, participou de muitas atividades ao seu lado. “O acompanhei na construção de várias capelas nos bairros da cidade. Fazíamos o chamado mutirão, onde a comunidade ajudava. Ele era incansável”, frisou.

Dentre as várias ações realizadas pelo padre Paolino em Sena Madureira, pode ser destacada a chamada “desobriga”. Todos os anos, ele partia do porto de Sena, em um batelão, com destinos aos mais distantes seringais, onde o poder público não chegava. Na bagagem, além da palavra de Deus, levava também medicamentos e distribuía gratuitamente para os ribeirinhos.

DOAÇÃO DE 150 HECTARES DE TERRAS PARA IMPLANTAR A FAZENDA DA ESPERANÇA

Como exemplo de amor ao próximo, padre Paolino fez a doação de 150 hectares de terras para a implantação da Fazenda da Esperança em Sena Madureira, um local que acolhe pessoas dependentes de álcool e outras drogas. Hoje a Fazenda da Esperança está em pleno funcionamento e fica localizada na estrada de Manoel Urbano, próximo ao Pólo Moveleiro.

Com uma emenda do então deputado federal Major Rocha, a Prefeitura de Sena Madureira iniciou a construção do memorial padre Paolino, situado no pátio da igreja católica, mas até agora o memorial ainda não foi inaugurado.

Em razão de sua história, a Igreja Católica já iniciou seu processo de beatificação que pode torná-lo como santo para os fiéis.

Todos os anos, no dia 8 de abril, é promovido o terço em memória ao padre Paolino. Neste ano, em particular, o terço será celebrado na próxima segunda-feira (10), às 17:30 horas, na capela padre Paolino, que fica na igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição.