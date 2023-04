Shakira deixou Barcelona após ordem de despejo do pai de Piqué

Shakira anunciou, no último domingo (2/4), que estava deixando Barcelona, na Espanha, rumo à Miami, nos Estados Unidos. A decisão da cantora colombiana teria irritado o ex, Gerard Piqué. Entretanto, a decisão da artista teve relação direta com o ex-sogro.

De acordo com o Daily Mail, o pai do ex-jogador de futebol teria enviado uma carta para que ela deixasse a casa em que morava com o ex-marido. A decisão teria sido tomada após Shakira ter apresentado diversas canções sobre o divórcio no programa de Jimmy Fallon.

- Publicidade- A mídia espanhola ainda especula que Shakira passe um período de férias com os filhos, Milan, de 10 anos, e Sasha, de 8, antes que eles iniciem os estudos nos Estados Unidos, no dia 11 de abril. Mudança para os Estados Unidos

Meses depois do divórcio com Piqué, Shakira anunciou que está mudando para Miami, nos Estados Unidos. A cantora utilizou o Instagram para publicar um adeus à cidade espanhola e ainda postou de dentro do avião. Quem não teria ficado nada satisfeito com isso foi o ex-jogador, que estaria irritado com a situação.

“Eu me estabeleci em Barcelona para dar uma estabilidade aos meus filhos, o mesmo que agora estamos buscando em outro lugar do mundo ao lado da família, amigos e o mar. Hoje iniciamos um novo capítulo na busca de sua felicidade”, escreveu a colombiana.