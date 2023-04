Shein: veja como o investimento de R$ 750 milhões no Brasil vai mexer com a concorrência no varejo​

Em uma reviravolta após a polêmica em torno do debate sobre combate à sonegação de plataformas digitais, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou ontem que a Shein vai produzir 85% de seus itens no Brasil, em um processo que levará quatro anos para ser implementado.

Na sequência, a varejista informou que pretende pretende investir R$ 750 milhões no país para aumentar a competitividade de fabricantes brasileiras que vão atuar como parceiras e, como antecipou a colunista do GLOBO Míriam Leitão, anunciou a criação de cem mil postos de trabalho nos próximos três anos.

A proposta é tornar o país um polo de produção têxtil. A decisão deve ter impacto na concorrência no setor de varejo. Há anos, as empresas locais se queixam de competição desleal e em condições desiguais com plataformas digitais asiáticas. O argumento é que elas se valem de subterfúgios para fugir do pagamento de impostos.

Plano de conformidade

Haddad comentou o assunto após encontro com representantes da plataforma chinesa em São Paulo, intermediado pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes. A varejista também deve aderir ao Plano de Conformidade da Receita Federal.

— É muito importante para nós que eles vejam o Brasil não só como mercado consumidor, mas como uma economia de produção — afirmou o ministro, que acrescentou: — Vão aderir (ao plano de conformidade) desde que seja uma regra que valha para todos. Essa é a única contrapartida. E nós não queremos nada diferente. Queremos condições iguais para todo mundo.

Indagado se o acordo anunciado se estende a outras plataformas digitais, como Shopee e AliExpress, o ministro afirmou que o caminho está aberto e que Shopee e AliExpress já indicaram ter interesse em aderir ao plano de conformidade. Na prática, as empresas terão de pagar o imposto brasileiro na saída da mercadoria do país de origem e o preço exibido no site deve conter a tributação.

Em carta assinada pelo CEO da Shein, Yuning Liu, a empresa afirma que vai firmar parceria comercial com cerca de dois mil fabricantes brasileiros. Além disso, diz que o montante destinado a investimentos será usado para que as fabricantes têxteis possam, por meio de tecnologia e treinamento nas fábricas modernizar seus modelos de produção.

“Isso permitirá que os produtores locais gerenciem melhor os pedidos, reduzam o desperdício na fonte e diminuam o excesso de estoque, resultando em maior agilidade para atender à demanda do mercado”, diz a carta.

A previsão é que os parceiros incluam de microempreendedores individuais (MEIs) a empresas de grande porte. Elas assumiriam a tarefa de fabricar blusas, calçados, vestidos com a etiqueta da marca chinesa. As peças seriam vendidas aqui e exportadas para a América Latina.